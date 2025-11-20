リリー・フランキー（62）のラジオ番組「スナックラジオ」（TOKYO FM）のアシスタントを務めるアーティストで、出産を発表したBABI（34）が20日までにSNSを更新。自身に対するハラスメントなどについてつづった。

BABIはインスタグラムのストーリーズに「権力もってる大人こわ！ てかうざ！」との一文を投稿。その後、X（旧ツイッター）では「権力とお金持ってる大人なら優しくなればいいのに性格悪くなってつぶそうとしてくるのなんで？やっぱ孤独は人をおかしくさせるね」と何らかの“圧力”が掛けられていることを示唆した。

また、続く投稿では「結構人生でモラハラは受けたことあるから慣れてるし受け流せるし大丈夫だけどマタハラ？初めて受けたけどあれはきついわ。。。」と妊娠中に受けたハラスメントについて言及。「多分お腹にベビいると自分だけじゃなくベビの事言われてる気がして嫌なのかも」とつづった。

BABIは6月、2020年4月から“アルバイト女子店員”として出演している「スナックラジオ」を当面休演することをインスタグラムのストーリーズで報告。「いつかまた出られたらいいな！と思います」と復帰への思いも明かしつつ、休演理由については「自分の口から説明しなきゃいけないと思っているんですが 今はまだ感情や状況の整理がついていないのと 意外と口下手なのでまだ上手く説明出来ないのが心境です」としていた。

その後、妊娠を報告したが、番組休演との関連については「最近ストーリーでみんなを心配させちゃったけど妊娠報告が理由ではないです。全く別です。みんな心配してくれてありがとう」とつづっていた。