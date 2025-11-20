シェネルが12月10日に、新曲「そのままでいいよ」をリリースすることを発表した。楽曲は、11月27日からスタートするビルボードツアーで初めて披露される予定だ。

本楽曲は、“ストレス社会”と言われる現代で、何かしらの生きづらさを抱えている人たちへ向けたメッセージソング。

シェネルは「他人を責めたり批判したりする気持ちは、自分の“そのまま”を認められない時に起こるもの」と語り、誰もが自分自身のありのままを受け入れることで、世界は少しずつ明るく、生きやすくなっていくとメッセージを届ける。タイトル「そのままでいいよ」にも、そんな想いが込められている。

シェネルはマレーシアに生まれ、10歳でオーストラリアに移住。その後アメリカでデビューし、現在は日本を拠点に活動している。誰一人知らない土地で孤独や文化的な混乱を乗り越えながらキャリアを築いてきた彼女だからこそ、この楽曲には“リアルな強さ”と“受け入れる優しさ”という相反する要素が共存している。

聴く人それぞれの心に寄り添い、前へ進む力を与えてくれる、2025年を締めくくる力強い一曲。ぜひビルボードツアーに参加し、その初披露を見届けてほしい。