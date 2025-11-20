彼氏が女友達と仲良すぎる…。不安をぶつけず信頼関係を守る「コツ」
「彼氏が女友達と仲良いのはいいけど、なんかモヤっとする…」
そんな気持ちになったことはありませんか？
彼は悪気なくても、女性からすると“安心できない距離感”に見えることもあります。
とはいえ、不安をぶつけると関係がギクシャクしやすいのも事実。
そこで今回は、彼の女友達にモヤっとしたときに、不安をぶつけず信頼関係を守る「コツ」を紹介します。
「嫉妬してる自分」を否定しない
まず大切なのは、モヤモヤした気持ちを“なかったこと”にしないこと。
「嫉妬なんて子どもっぽい」と我慢してしまうと、後から爆発してしまう可能性があります。
彼を責める前に、「不安になるくらい好きなんだ」と自分の感情を受け止める。
それだけで、気持ちの整理がつきやすくなります。
詰めるより「気持ち」で伝える
「その人誰？」と詰め寄ると、彼は身構えてしまうもの。
伝えるべきは“事実”より“気持ち”です。
「その人と仲良いの見て、ちょっと不安になっちゃった」と素直に話せば、
彼も「心配かけたかも」と気づいてくれます。
男性は、責められるより“信頼されている”と感じた方が、誠実に向き合ってくれるものです。
「隠さないか？」を観察する
女友達の存在そのものよりも大事なのは、彼がオープンにしてくれるかどうか。
「誰と会ってたの？」と聞いたときに、自然に話してくれるなら心配しすぎなくてもOK。
逆に、話を濁したりスマホを見せたがらない場合は、距離感の見直しサインかもしれません。
信頼は“秘密がない関係”から育つものです。
彼の女友達にモヤモヤするのは、愛しているからこそ。
不安を押し殺すより、信頼を前提に穏やかに話せる関係を築いた方が、ずっと長続きしますよ。
