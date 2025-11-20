心底惚れているんだ。男性が好きな女性に「必ずすること」

男性は好きな女性に対して「心底惚れていることをどう伝えようか？」と試行錯誤するもの。

そこで今回は、男性が好きな女性に「必ずすること」を紹介します。

アプローチする前にしっかり女性の情報を集める


男性は好きな女性ができると、その女性のすべてを知りたいという気持ちが強くなります。

そのため、実際に女性にアプローチする前から恋愛観や好きな男性のタイプをそれとなく聞いてきたりなど、情報収集に努めます。

また、アプローチが失敗しないように、集めた情報を参考に、女性好みの男性像に自分を近づけようとするでしょう。

自分の予定をキャンセルしてでも女性の都合や希望に合わせる


男性は好きな女性のことを積極的に食事やデートに誘いますが、その約束をするために自分の予定をキャンセルすることさえ厭わないものです。

女性の都合や希望に合わせようとスケジュールを調整しますし、仕事を早く終わらせるように頑張ったり、睡眠時間を削ったりなど、見えない努力を重ねるでしょう。

それもこれも、女性のことを心底惚れているからに他なりません。

男性は好きな女性に心から惚れていることを伝えようと色々な形でアピール行動をするので、気になる男性に今回紹介した行動が見られないか、ぜひ確認してみてくださいね。

