◇男子ゴルフツアー ダンロップフェニックス第1日（2025年11月20日 宮崎県 フェニックスCC＝7117ヤード、パー70）

ツアー20勝の石川遼（34＝CASIO）は3バーディー、1ボギーの2アンダー68で回り、首位と4打差の9位につけた。

インから出て13番で1・5メートルにつけてバーディーを先行させ、16番でも2メートルのチャンスをものにした。後半の2番で左の林に打ち込みボギーを叩いたが、7番で挽回した。

フェニックスCCで初日アンダーパーをマークするのは15回目の出場で初。「何とか自分が持っている技術でこのコースをうまく攻められればいいと思っている」という言葉に達成感がにじんだ。

林間で狭いコースは決して相性がいいとは言えない。これまでは伸ばし合いの中、攻めすぎてスコアを崩すことが多かった。コース改修で難易度が増した今年は、より堅実なマネジメントを心掛けている。初日はフェアウエーキープ率こそ50％（33位）と低迷したが、パーオン率は83・333％でフィールド1位。無理せずグリーンを捉える意識が数字にも表れている。

「本当に攻めどころが少ないコースだと思う。どんなにいいティーショットを打っても、難しいままというホールが多い。バーディーをたくさん取りたいというのが大前提だと自分の首を絞める。去年まではそれに気づけていなかった。明日ももっといい精度でやりきれれば」。これまでの教訓を生かして鬼門を克服する。その先に今季初優勝があれば最高のシナリオになる。