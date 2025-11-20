ホロライブ・AZKi、ソロライブが大成功 ファンから歓喜の声「最高の景色をありがとう！」「魂が半分抜けかけてます」
11月19日にソロライブを開催した「ホロライブ」所属のVTuber・AZKiさんが、エックスを更新。ライブ会場の様子を投稿し、ファンから喜びの声が相次いでいる。
【写真】大勢のファンで埋め尽くされたAZKiさんのソロライブ会場
活動7周年を迎えるAZKiさんは、配信活動に加えアーティストとしても精力的に活動。19日には「AZKiと未来へ」をテーマに掲げた「AZKi SOLO LiVE 2025 “Departure”」を、神奈川県・ぴあアリーナMMで開催した。
ライブ翌日、興奮冷めやらぬ様子のAZKiさんはエックスで「おはあずき ソロライブの余韻がよいんよいん……」と投稿し、会場写真を公開。席を埋め尽くす観客がペンライトでステージを彩る光景は圧巻で、本人も「これ全部開拓者なの…夢じゃないの…!?」と驚きをつづっている。
この投稿にファン（＝開拓者）からは「全部開拓者だよ、あずきちのために集まった」「最高の景色をありがとう！」「魂が半分抜けかけてます」「余韻で昨日は寝れなかった！」など、熱いコメントが寄せられている。
引用：「AZKi」エックス（＠AZKi_VDiVA）
【写真】大勢のファンで埋め尽くされたAZKiさんのソロライブ会場
活動7周年を迎えるAZKiさんは、配信活動に加えアーティストとしても精力的に活動。19日には「AZKiと未来へ」をテーマに掲げた「AZKi SOLO LiVE 2025 “Departure”」を、神奈川県・ぴあアリーナMMで開催した。
この投稿にファン（＝開拓者）からは「全部開拓者だよ、あずきちのために集まった」「最高の景色をありがとう！」「魂が半分抜けかけてます」「余韻で昨日は寝れなかった！」など、熱いコメントが寄せられている。
引用：「AZKi」エックス（＠AZKi_VDiVA）