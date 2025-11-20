日向坂46・河田陽菜の卒業セレモニー、“親友”濱岸ひよりが観覧「世界一素敵でした」
日向坂46が19日、東京・国立代々木競技場第一体育館で、日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」の東京初日公演を開催し、本編終了後には二期生・河田陽菜の卒業セレモニーが行われた。元日向坂46メンバーの濱岸ひよりは、自身のインスタグラムを通じ、同公演を観覧したことを明かした。
【写真】親友の河田陽菜の卒業セレモニーを観覧した濱岸ひより
濱岸はストーリーズで「親友の卒業セレモニー 努力家で優しくて面白いひながだーいすき！ 今日は世界一素敵でした」とコメント。長年“ひなひよ”コンビとして親しまれた河田への温かい思いをつづった。
河田と濱岸はともに二期生として加入し、濱岸は昨年グループを卒業。現役時代から特に仲が良い関係性で知られている。
このほか、同じく二期生の丹生明里、富田鈴花、渡邉美穂もインスタグラムを更新し、卒業セレモニーを観覧したことを報告していた。
引用：「濱岸ひより」インスタグラム（＠hiyotan928_official）
