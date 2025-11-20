草間リチャード敬太、Aぇ! group脱退を発表 事務所でのタレント活動は継続 心の病も告白
Aぇ! groupの草間リチャード敬太がグループを脱退することが、20日に、STARTO ENTERTAINMENTから発表された。同発表では、草間が東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことも報告されている。
10月に東京・新宿で下半身を露出したとして警視庁に公然わいせつ容疑で逮捕された草間。今月13日には、東京区検が同罪で東京簡裁に略式起訴したことが報道されており、今回STARTO ENTERTAINMENTは「本日11月20日、弊社契約タレント 草間リチャード敬太が、東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことをご報告いたします」「ファンの皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを謹んでお詫び申し上げます」と謝罪した。
加えて、草間の今後の活動について「草間リチャード敬太の今後の活動ですが、本人と深く話し合った結果、所属するAぇ! groupから離れることとなりました」と報告。グループは離れるが、「引き続き弊社契約タレントとしての活動は継続してまいります」と同事務所に所属し、タレント活動を続けることも明かされた。
続けて「今は、本人の体調が一番大切なことであり、事務所としては、彼を全力で支えていく所存でございます。どうか皆さまも、ゆっくりと見守っていただけたら大変ありがたく思います」と草間をサポートすることを報告。
「Aぇ! groupは、これから4人のメンバーとなりますが、引き続き、Aぇ! groupメンバー、草間リチャード敬太への変わらぬご支援いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします」とファンに呼びかけた。
草間は「この度は、このような事態になってしまいご迷惑とご心配をおかけしてしまい、また皆様の気持ちを裏切ってしまい大変申し訳ございません」とファンと関係者に謝罪。
「Aぇ! groupのメンバーや仕事関係でお世話になった方々、そして皆様が寄せてくださっていた期待、信頼、それらを自分の手で傷つけてしまったことが、何よりも苦しく悔しくてたまりません」と思いをつづる。
さらにグループ脱退についても「応援してくださっているファンの皆様、信じて声を届けてくださっていたファンの皆様に悲しい思いをさせてしまい本当に申し訳ございません」と謝罪。
「一年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です」と脱退に至った理由についても明かした。
続けて「これからは自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています。心の病を治し、またどこかで皆様にお目にかかれるよう努力してまいります」とコメント。「これからも変わらずAぇ! groupを応援してくださいますようお願い申し上げます」「改めまして、この度は本当に申し訳ございませんでした」と謝罪を重ねた。
これを受けファンからは「ずっと応援してます」「ゆっくり休んでね」「いつか共演してほしい」「事務所に残ってくれてありがとう」など心配や励ましの声が上がっている。
以下、STARTO ENTERTAINMENTと草間リチャード敬太のコメント全文。
＜コメント全文＞
本日11月20日、弊社契約タレント 草間リチャード敬太が、東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことをご報告いたします。
この度は、ファンの皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを謹んでお詫び申し上げます。
草間リチャード敬太の今後の活動ですが、本人と深く話し合った結果、
所属するAぇ! groupから離れることとなりました。
しかしながら、リチャードは、引き続き弊社契約タレントとしての活動は継続してまいります。
今は、本人の体調が一番大切なことであり、事務所としては、彼を全力で支えていく所存でございます。
どうか皆さまも、ゆっくりと見守っていただけたら大変ありがたく思います。
Aぇ! groupは、これから4人のメンバーとなりますが、
引き続き、Aぇ! groupメンバー、草間リチャード敬太への変わらぬご支援いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。
2025年11月20日
株式会社STARTO ENTERTAINMENT
応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様へ
この度は、このような事態になってしまいご迷惑とご心配をおかけしてしまい、
また皆様の気持ちを裏切ってしまい大変申し訳ございません。
Aぇ! groupのメンバーや仕事関係でお世話になった方々、そして皆様が寄せてくださっていた期待、信頼、それらを自分の手で傷つけてしまったことが、
何よりも苦しく悔しくてたまりません。
今回、事務所との話し合いの中、結論として『Aぇ! group』を脱退することにしました。
応援してくださっているファンの皆様、信じて声を届けてくださっていたファンの皆様に悲しい思いをさせてしまい本当に申し訳ございません。
一年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です。
これからは自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています。
心の病を治し、またどこかで皆様にお目にかかれるよう努力してまいります。
これからも変わらずAぇ! groupを応援してくださいますようお願い申し上げます。
改めまして、この度は本当に申し訳ございませんでした。
草間リチャード敬太
