岸明日香、よく見たらビックリな大胆“くびれ見せ”衣装に反響「スタイル良過ぎる」
グラビアで活躍するタレント、岸明日香が20日にボートレースのイベント出演のオフショットを公開。独特な衣装がファンを驚かせた。
【写真】岸明日香、よく見たらビックリなくびれ見せ衣装
岸は「今日も常滑ボートレース見てくれてありがとう」と、出演した愛知県常滑市「ボートレースとこなめ」のYouTubeライブ配信の視聴への御礼をつづり「前回ランチタイムクイーン2度目の獲得で舞い上がってましたが今日はだめだめでした」「楽しかった」と報告。
そんな岸田はこの日、黒を基調としたパンツスタイルのアクティブな衣装だが、注目は開放された腰の部分で、スタイル抜群のくびれがお目見えしている。
コメント欄には「ラフやけど、よく見たらめっちゃセクシー♪笑」「スタイル良過ぎる」「めちゃめちゃ美しい」といった反響が寄せられている。
引用：「岸明日香」インスタグラム（＠aspoo02）
