イチゴ値上がりで“真っ白”クリスマスケーキも登場？値段はリーズナブル　リンゴも価格上昇…“クマ被害”が追い打ちに　

スイーツに欠かせない“冬の味覚”、リンゴやイチゴが値上がりしている。

2025年のクリスマスケーキはどうなるのか。

クマ被害も追い打ちに…

熱したオーブンで焼き上げられていたのは…。

サクサクの生地にジューシューなリンゴがぎゅっと詰まったアップルパイ。

東京・文京区にあるこちらのお店では、青森県が誇る代表的なリンゴの「ふじ」などをたっぷり使ったアップルパイが大人気。

職場が近く、よく買いに来るという女性は。

女性：

1番リンゴの美味しい時期だし、いろんな産地からこちらのお店は仕入れているので“鉄板のリンゴ”の他の味も楽しめるので良い。

しかし、そんな冬のスイーツの代表にいま、ピンチが訪れていた。

（Q. 仕入れ値は？）

Apple Pockets千駄木店 遠藤さん：

2020年にスタート（開店）したんですけども、3倍とかになっています。夏の異常気象とか突然ひょうが降るとかでリンゴの実がダメになっちゃったりとかすると、収穫量が減っちゃうことがあって…値段もここまで高くなってくるのは初めてだと思います。

異常気象などにより、生産量が減っているというリンゴ。

価格上昇に、さらに追い打ちをかけていたのが、2025年度、過去最悪となっている“クマ被害”。

長野県の果樹園では、1週間で2トンものリンゴをクマに食べられ、被害額は約200万円に及んだという。

さらに、青森県の農園ではリンゴの味を覚えたクマが“マーキング”のために鋭い爪で木を傷つける被害に。

マーキングされた木は再び被害に遭いやすいため、伐採しなければならず、“アップルベア”対策として2025年は30本を伐採。収穫量が1.8トンも減ってしまったという。

イチゴがない“真っ白”なケーキも

そんな“冬の味覚を揺るがす事態”はリンゴに留まらない。

記者リポート：

あ、いちごが1パック税抜き598円、税込み645円と書いていますね。

都内のスーパーでは、冬のスイーツの王様ともいえるイチゴの価格が上がっていた。

スーパーアキダイ・秋葉弘道社長：

輸送コストの問題ですね。価格帯も大体、全体的に見て1割から2割くらい高い状態が続いている。

イチゴを購入した親子は。

買い物客：

ちょっと高いから、少し安くなる時期まで買うのを控えようかなと思ったり。ケーキも高くてなかなか買うのは躊躇（ちゅうちょ）する。

“師走の足音”が聞こえ始めてくるなか、気がかりなのクリスマスケーキ。

そんななか、山崎パンが発表したのは、イチゴがない“真っ白”なケーキ。

デコレーションを削減することで、5号2160円とリーズナブルに。

さらに無印良品は、バウムクーヘンにデコレーションを楽しめるタイプを発売。

ローソンも“シンプルケーキ”を3年連続で発売する。

ローソン 商品本部 デイリー・FF部 鈴江裕子さん:

ご自身の予算の中で買っていただき、ターゲットはやはり家族を想定しておりまして、お子さんと一緒にクリスマスパーティーの準備をしながら楽しめる。

食卓を彩る“冬の味覚”を襲う危機。

2025年は、懐事情に合わせてイチゴの量も選択する動きも出てきそう。

（「イット！」11月20日放送より）