「ついついカゴIN！」【しまむら】マニア爆買いの「おしゃれトップス」

秋冬コーデでおしゃれ度アップに貢献してくれるのは、派手すぎずさりげない個性が光るトップスかも。今回紹介するのは、おしゃれさんが【しまむら】のオープンセールでイロチ買いした、即戦力になりそうな淡色トップス。着まわしやすいうえ、一癖あるデザインがポイントです。

一枚で即おしゃれ見えを狙えるレイヤード風トップス

【しまむら】「OP ＊ レイヤードPO」\1,969（税込）→ \770（税込・オープンセール価格）

タンクトップにVネックニットを重ねたような、レイヤード風デザインが目を引くプルオーバー。肩にスリットが入っていて肌見せができるようになっており、抜け感を演出。こなれた印象をコーデにプラスできそうです。カラフルなインナーをのぞかせるのもおすすめ。

袖のアクセントでしゃれ感アップ

【しまむら】「OP ＊ YUMリブPO」\1,639（税込）→ \770（税込・オープンセール価格）

@38ka_hさんが「ついついカゴin」してしまったという、細リブ素材が上品なプルオーバー。袖口のハートボタンと配色がアクセントになり、シンプルコーデにさりげないおしゃれ感をプラスできそう。インナーとしても使いやすく、ベストとの組み合わせもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@38ka_h様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M