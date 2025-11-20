黒フードの男がわずか4分間の犯行で約20万円盗む…24時間営業のコインランドリーの両替機こじ開ける“現金ドロボー” 札幌市の別店舗でも
北海道・札幌市白石区にある24時間営業のコインランドリーのカメラが捉えたのは、フードをかぶり、大きなバッグを持った人物による大胆な犯行の瞬間です。
人けの無い午前4時ごろ、店内に入ってきた人物が向かったのは両替機。
すると、両手に手袋をはめ、バッグからバールのような工具を取り出すと、ためらう様子もなく両替機をこじ開けようとします。
力いっぱいに引っ張り扉を開けると、中にあった現金収納部分をバッグに詰め込み、小走りで店を出て行きました。
入店からわずか4分ほどの犯行。
壊された両替機は約250万円相当で、中にあった現金20万円が盗まれたということです。
運営会社によりますと、別の店舗でも同様の被害が。
2025年4月、札幌市内の店舗でも同じく両替機が破壊され、現金20万円が盗まれていました。
相次ぐコインランドリーでの犯行に、運営会社の社長は「4月に被害を受けた後、警備を強化した。非常に悔しい」と話しました。
警察は2つの被害に関連があるとみて捜査しています。