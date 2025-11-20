埼玉県などの100件以上の窃盗事件に関与か…被害総額2000万円以上　ベトナム国籍の男女ら3つの犯行グループの計11人逮捕

埼玉・所沢警察署で目撃されたのは、カメラを見つけると手で顔を隠し、うつむいた男。

窃盗などの疑いで逮捕されたベトナム国籍のファム・ホン・リン容疑者（32）です。

ファム容疑者ら男4人は2025年8月、茨城・日立市の空き家の窓ガラスを割って侵入。

腕時計など、あわせて1万5000円相当を盗んだ疑いが持たれています。

さらに、埼玉県の事件に関与した疑いで、ベトナム国籍の男女ら7人を逮捕。

今回逮捕された、あわせて11人の容疑者は、3つの犯行グルーブにいたとみられ、さらに多くの事件にも関与している可能性が。

埼玉県内では10月以降、窃盗事件が100件以上相次いでいて、これまでに被害総額が2000万円を超えています。

警察によりますと、犯行に使用された車は多くが車検切れで、ニセのナンバープレートを付けていたといいます。

3つの犯行グループは互いに車を入れ替えて使用。

同じ関係先に出入りしていたことも確認されているということです。

警察は11人の認否は明らかにしていませんが、東南アジア系の一大犯行グループを構成していたとみて捜査しています。