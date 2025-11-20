◆男子プロゴルフツアー ダンロップフェニックス 第１日（２０日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７１１７ヤード、パー７０）

石川遼（カシオ）は３バーディー、１ボギーの２アンダー６８をマークし、トップと４打差の９位でスタートした。過去１４回の出場でトップ１０は２回だけの苦手コースで、自身初のアンダーパー発進を決めた。「なんとか今自分が持っている技術の中で、このコースをうまく攻められればいいなと思っている。まだあと３日あるので、なかなか気は抜けないなという感じ」と心構えを整えた。

前半１３番はティーショットでドライバーを握りグリーン右手前バンカーまで運び、１メートル半につけてバーディー。１６番では２メートルのチャンスを決めきった。後半２番で第１打を左林に打ち込んだが、なんとかボギーでしのいだ。

前週の三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ（静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ）は大会４勝を誇る得意大会ながら、ギリギリ予選突破からの３０位に終わった。「雰囲気だったり感覚でやっている部分が僕の場合は多い。流れでやってうまくいっていたのが御殿場なんだろうなと。そこからこのフェニックスをどう攻略していくかというのは自分の中ではモチベーションになっていた」と明かした。

「好きなコースで気持ち良くやるのはそれはそれで楽しいけど、こういうコースでこその新たな発見がある」。ベーシックなショット、低いドロー、低いフェード、高いフェードの４つのドライバーショットを打ち分けながら、今大会に臨んでいる。「週ごとに準備してくるショットは違って当たり前だというふうに今年ここまでやってきた。それをうまく今日はぶつけられた。明日はもっといい精度でそれをやりきりたい」。上々の出だしを、これからの５４ホールにつなげていく。