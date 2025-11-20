20日午前、平戸市の住宅で包丁のようなものを持った男が20代女性を脅し、金を要求する強盗未遂事件がありました。

犯人は複数いるとみられ、小中学校では児童・生徒を保護者と下校させるなどの対応が取られました。

警察によりますと20日午前9時半頃、平戸市志々伎町で包丁のようなものを持った男が20代女性の自宅の玄関をノックし、女性がドアを開けたところ「金を出せ」と脅迫しました。

女性が「金は持っていない」と答えたところ、別の男とともにシルバーの軽自動車に乗って逃走したということです。

女性にケガは無く、男らと面識はないということです。

包丁のようなものを持っていた男は、40代くらいで身長は160センチほど。ニット帽に白のマスク、黒のサングラス姿で、黒の長袖、紺の長ズボンを着用していたということです。

警察は、強盗未遂事件として捜査していて付近の住民に不要な外出を控え、玄関や窓のカギを閉めるよう呼び掛けています。

事件の影響で、市内の23すべての小中学校では、1階の窓などの施錠や屋外での活動を控えるなどの対応を行ったほか、離島の小中学校を除いて、児童・生徒を保護者と下校させるなどの対応が取られました。