桜田ひより・吉川愛登場！ワーナー ブラザース スタジオツアー東京「アンバサダーお披露目イベント」

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターにて、初のアンバサダーお披露目イベントが開催されました。
映画「ハリー・ポッター」シリーズの大ファンとしても知られる俳優の桜田ひよりさんと吉川愛さんが、スタジオツアー東京初の公式アンバサダーに就任。
クリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が開催中の大広間にて、就任記念のローブ贈呈やクリスマスツリーの点灯式が行われました。
開催日：2025年11月20日（木）
ワーナー ブラザース スタジオツアー東京にて、公式アンバサダーのお披露目イベントが開催されました。
会場となったのは、日本初上陸となるクリスマス・シーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が開催中の「大広間」です。
スタジオツアー東京の魅力を伝える初のアンバサダーとして、俳優の桜田ひよりさんと
吉川愛さんが登壇しました。
記念のローブと「ヘドウィグの杖」を贈呈
イベントでは、アンバサダー就任の証として、名前入りのローブと杖が贈呈されました。
桜田ひよりさんは「レイブンクロー（青）」、
吉川愛さんは「スリザリン（緑）」のローブをそれぞれ着用。
おふたりがご自身で選んだ寮のカラーをまとっての登場となりました。
あわせて贈呈された杖は、スタジオツアー東京限定の「ヘドウィグの杖」です。
「ハリー・ポッター」シリーズの大ファンであるおふたりは、憧れのローブと杖を手に、アンバサダーとしての意気込みや作品への愛を語りました。
魔法の呪文「ルーモス」でクリスマスツリーを点灯
イベントの中盤では、大広間を彩るクリスマスツリーの点灯式が行われました。
おふたりが「ルーモス（光よ）」の呪文を唱えると、大広間に飾られたクリスマスツリーが一斉に点灯。
映画のワンシーンのような幻想的な光景が広がり、会場は一足早いクリスマスの喜びに包まれました。
入学許可証デザインの紙吹雪が舞うフィナーレ
イベントのフィナーレでは、おふたりの「Welcome to Hogwarts」の掛け声とともに、盛大な紙吹雪の演出が行われました。
舞い降りた紙吹雪は、ホグワーツ魔法魔術学校の「入学許可証」を模した特別なデザインです。
よく見ると、桜田さんと吉川さんそれぞれの名前と住所が入った、この日だけの特別な仕様となっていました。
特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」開催中
開催期間：2025年11月8日（土）〜2026年1月12日（月・祝）
現在スタジオツアー東京では、クリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を開催しています。
ハリーたちがホグワーツで体験したクリスマスをテーマに、大広間やダイアゴン横丁、ホグワーツ城の模型などが雪化粧や煌びやかな装飾で彩られます。
ワーナー ブラザース スタジオツアー東京「アンバサダーお披露目イベント」の紹介でした。
