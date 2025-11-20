ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、はるやまの新規事業として開発を続けてきた一般医療機器区分「家庭用遠赤外線血行促進用衣」（医療機器製造販売届出番号 27B3X00247999016）である疲労回復ウェア「YOKUNERU」を、11月19日に楽天市場で販売を開始した。

仕事・家事・育児をがんばる現役世代にとって、肩や腰の重さ、冷えやすい手足、朝起きても残る疲れ、そして肌の不調といった“なんとなく不調”は日常化している。特に季節の変わり目における乾燥の深刻化は、肌の不調悩みをさらに深める要因となっている。

これまでスーツを通じて働く人々の「オン」の時間を支えてきたはるやまは、長年ビジネスウェアを販売してきた中で、「がんばる人が疲れている」現実に何度も向き合ってきた。

この現状を看過せず「服にできることは、もっとあるはず−−。」そんな想いから「YOKUNERU」の開発はスタートした。



2008 年に北京オリンピックへ出場する日本選手団への提供をきかっけに“ストレスの少ない服”へ向き合うことを始め、さらに2011年の東日本大震災を経て“健康であること”への尊さに気づいたことによって、“衣服によるケア”への情熱は確かなものとなった。

そして今、“肌に直接触れるものだからこそ、肌へのストレスがないウエアを追求”するようになり、“着るだけで体と肌をサポートする”という新しい発想へとつながった。



はるやまは、肌が最も水分を失う夜間に着目し、従来のリカバリーウェアのコア機能「血行促進」「疲労回復」「筋肉のコリ緩和」とは別に、「YOKUNERU」は独自の「肌保温機能繊維」を使用している。はるやまが夏のビジネスウェアで培ってきた快適さの知識や経験と協力会社が敏感肌向けに開発した繊維「NANOMIX」を応用し、“装い”ではなく、“サポート”を届けるウェアになった。

「YOKUNERU」は、“朝の目覚めに回復（疲労回復）とうるおい（保湿繊維使用）”を与える疲労回復ウェアであり、毎日のコンディションを整えるため“着て眠るたびに回復する”という新しい夜の過ごし方を提案し、働く人のサポートをする。

［小売価格］

単品価格：7450円

上下価格：1万4900円

※先行販売楽天限定価格：8900円

（すべて税込）

［発売日］11月19日（水）

※フォーエル一部店舗では、11月29日（土）に発売

はるやま商事＝https://haruyama.jp