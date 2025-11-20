鳩山由紀夫元首相が20日、自身のX（旧ツイッター）を更新。中国の思想家・孔子の教えを弟子がまとめた儒教の経典「論語」の言葉を引用しながら、高市早苗首相の国会答弁を“過失”として改めるべきとの見解を綴った。



【写真】さすがに蓮舫氏も薛剣氏の言動には怒り 中国語で「强烈抗议」＝「強く抗議」

高市首相は11月7日の衆院予算委員会で、立憲民主党の岡田克也氏の質問に対して「台湾有事が存立危機事態に該当し得る」と答弁していた。「台湾」という地名を出したのは岡田氏であり、あくまで仮定の下での可能性についての答弁だったが、これに中国側が反発。薛剣（せつけん）・駐大阪総領事はX（旧ツイッター）に「汚い首を斬ってやる」（すでに削除済み）などと書き込み、同月13日には中国外務省の孫衛東次官が金杉憲治・駐中国大使を呼んで抗議し、発言の撤回を要求していた。日本側も同月14日に外務省の船越健裕事務次官が呉江浩・駐日大使を呼び、薛剣氏の投稿に抗議していた。



鳩山氏は「1人の指導者の『台湾問題は中国の内政問題』と言う道を踏み外した発言で日中関係は最悪に陥りかけ、あるホテルは千人のキャンセルが出たという。国益の損失は計り知れない。と指摘し、「過ちては改むるに憚ること勿(※なか)れ」と、「過ちを犯したと気づいたら、体面を気にせず、すぐに改めるべき」という意味の論語の言葉を挙げた。



鳩山氏は「また孔子は『過ちて改めざる、是を過ちと謂(※い)う』とも述べている。急ぎ改めることだ。」とも付け加えた。この言葉は「失敗することが過ちなのではなく、その失敗を反省して改めないことが本当の過ちである」という意味になる。



この鳩山氏のポストから約2時間後、今夏の参院選でれいわ新選組から東京都選挙区に出馬して落選した元衆院議員の山本ジョージ氏が自身のXを更新。鳩山氏と、れいわ新選組の山本太郎代表が対談したYouTube動画をアップし、「対談の中で由紀夫さんは、今回の高市首相の台湾に関する発言について、「私だったら『間違えた』 といっていいと思う」と述べられていました。由紀夫さんらしい見識だと思います。」と元首相の姿勢を紹介した。



その一方で、山本氏は「『間違えた』といえば、かつての民主党も、決定的な間違いを犯しています」として、民主党政権下で公約に反して消費税がアップされていった経緯を指摘。同氏は「民主党設立時（1996年）のメンバーであった私としても、この消費税の問題に対しては、極めて残念であり、憤りも感じています。『論語』に書かれている通りです。『過ちては改むるに憚ること勿れ』ではないでしょうか。」と鳩山氏が引用した論語の言葉を使って切り返した。



