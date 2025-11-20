松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、11月25日10時から「マッサマンカレー」を販売する。



左から：マッサマンカレー、マッサマンカレー 野菜セット

消費者からの要望に応えて、あの大人気カレーが帰ってきた。マッサマンカレーは、「世界でもっともおいしい料理」とも称されるタイ発祥の名物料理。濃厚なココナッツミルクの甘みとコク、スパイスの芳醇な香り引き立つカレーソースに、鉄板でジューシーに焼き上げたごろごろ感たっぷりの鶏肉を加えて松屋流に仕上げた。カレーにも本気の松屋だからこそ、たどり着いた自信作となっている。店内で食べる人には、みそ汁が無料でついてくる。さらに、玉子をプラスしてまろやかな味わいを楽しむなど、好みのサイドメニューを追加すればアレンジも楽しめる。この機会にぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

マッサマンカレー：980円

マッサマンカレー 野菜セット：1080円

単品 マッサマンカレー：860円

※持ち帰り可能。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要

（すべて税込）

［発売日］11月25日（火）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp