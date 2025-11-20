「親を信用しすぎて…」→抱っこ中のヒヤッとする瞬間に1万人が共感「あるあるすぎ」「毎度ドキドキ」【ママリ】

親はドキドキ…抱っこ中、急にのけぞるわが子

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、野草(@yasou_stock)さんの投稿した育児絵日記です。育児中、ヒヤッとした瞬間はありませんか？子どもたちは急な動きをすることがあり、目が離せませんよね…。イラストレーターの野草さんは『親を信用しすぎている』と、お子さんを抱っこ中にヒヤッとした瞬間を絵日記にして投稿。子育てあるあるに共感が寄せられました。

育児中、ヒヤッとした瞬間はありませんか？子どもたちは急な動きをすることがあり、目が離せませんよね。こちらはヒヤヒヤしているのに、子どもはケロッとしていると寿命が縮んでしまうようです…。





イラストレーターの・野草(@yasou_stock)さんは『親を信用しすぎている』と、お子さんを抱っこ中にヒヤッとした瞬間を絵日記にして投稿。子育てあるあるに共感が寄せられました。思わず「あ～あるある！」となる瞬間がこちら！

©yasou_stock

親を信用しすぎている

見るとヒヤッとした瞬間が思い出されました。泣いて嫌がってのけぞることもありますが、なぜか楽しそうにすることも。こちらはドキドキヒヤヒヤ。子どもは小さいながらも、こうした場面では強い力を発揮してしまいます…。



この投稿には「子がのけぞったときの親の反射速度は音速を超える」「『パパを信じすぎないで！』て何回言ったかw」と、経験した方からのコメントも寄せられました。「信用されている」と思えばうれしいですが、できれば避けたい状況ですね。抱っこ中ヒヤリ…な瞬間に共感させられる育児絵日記でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）