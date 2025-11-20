ココスジャパンが全国に展開するファミリーレストラン「ココス」では12月1日から、「今月のグルメ〜12月〜」を開催する。

「今月のグルメ〜12月〜」では、まるでチーズフォンデュのようにチーズがたっぷりな2品が登場する。

「燻製ベーコンと舞茸の包み焼きハンバーグ〜トマトと5種チーズのソース〜」は、5種のチーズを使ったまろやかなチーズソースと、セミドライトマトが入った爽やかなトマトソースが絶妙な味わいの包み焼きハンバーグ。ジューシーなハンバーグや自社製燻製ベーコン、舞茸、ブロッコリーなどの具材をソースにたっぷり絡めて食べてほしいという。

また、「5種野菜とチーズソースのオーブン焼き」は、温野菜とスティックベーコンにチーズソースをたっぷりかけ、オーブンで焼き上げたこの時期にぴったりな熱々の一品。追加の一皿としてはもちろん、お酒のお供としても楽しめる。

ぜひ、近くのココスで、たっぷりのチーズを堪能できる「今月のグルメ〜12月〜」を楽しんでほしい考え。



「燻製ベーコンと舞茸の包み焼きハンバーグ〜トマトと5種チーズのソース〜」

「燻製ベーコンと舞茸の包み焼きハンバーグ〜トマトと5種チーズのソース〜」は、5種（チェダー・レッドチェダー・ブルーチーズ・パルメザン・モッツァレラ）のチーズを使ったソースと、セミドライトマト入りのトマトソースを合わせた包み焼きハンバーグ。たっぷりかかったチーズソースは、まるでチーズフォンデュのチーズのようにまろやかで優しい味わいとなっている。甘みが凝縮されたセミドライトマトが入ったトマトソースを合わせているため、濃厚なチーズに程よい酸味が加わり、最後まで飽きることなく楽しめる。トッピングには、ドイツ産の岩塩“アルペンザルツ”を使った香り高い自社製の燻製ベーコンを使用した。たっぷりかかったソースにハンバーグやベーコン、舞茸、ブロッコリーなどを絡めて食べてほしいという。



5種野菜とチーズソースのオーブン焼き」

「5種野菜とチーズソースのオーブン焼き」は、ブロッコリーやカボチャ、ヤングコーン、スナップエンドウ、カリフラワーの温野菜にスティックベーコンを合わせ、たっぷりのチーズソースをかけてオーブン焼きにした。チーズソースのコクとまろやかな味わいは、温野菜やベーコンと相性抜群とのこと。チーズフォンデュのように具材をチーズソースと絡めて食べてほしいという。追加の一皿としても、お酒のお供としてもぴったりな一品となっている。

［小売価格］

燻製ベーコンと舞茸の包み焼きハンバーグ〜トマトと5種チーズのソース〜

石窯パンorライス付き：1529円

単品：1419円

燻製ベーコンと舞茸の包み焼きハンバーグ弁当〜トマトと5種チーズのソース〜

ライス付き：1393円

ネット注文：1253円

5種野菜とチーズソースのオーブン焼き：539円

（すべて税込）

［発売日］12月1日（木）

ココスジャパン＝https://www.cocos-jpn.co.jp