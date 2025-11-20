「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、ニューヨークを拠点にするファッションブランドENGINEERED GARMENTSと初めてとなるスペシャルコレクションを、12月5日から、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売を開始する。

日本発のセレクトショップ・ネペンテスがニューヨークで設立したENGINEERED GARMENTSは、デザイナーの鈴木大器氏によってアメリカのクラシックなワークウェアやミリタリーアイテムを現代的に再解釈し、ブランド名の通り、細部までこだわり抜き、巧みに設計されたアイテムが特徴。今回ジーユーとENGINEERED GARMENTSの「ものづくり」に対する思いが共鳴し、コラボレーションが実現した。



商品ラインアップ

初となるコレクションは「Manhattanism」をテーマに、1970年代ニューヨークのムーブメントに着想を得て、アメリカ由来のアイテムに遊び心を加えて再構築した5型を展開する。



ウィンドプルーフシェルパーカの素材に中わたを入れ、丈感を調整できる裾や背面のハンティングポケットがポイントのアウターや、古着のような風合いが特徴の杢素材を使用したヘビーウェイトスウェットなど、ジーユーの定番商品を再解釈したアイテムは、ENGINEERED GARMENTSを象徴するダークネイビーなどのカラーやこだわりのディテールによって洗練された印象をもたらす。ショールカラーやビッグケーブルなど懐かしさのあるデザインが特徴のニットカーディガンは、編地で表現したエルボーパッチ風のデザインがアクセントになっていたり、フリースジャケットは被り仕様に見えて実は前開きの羽織りになっているなど、ギミックが効いたアイテムをラインアップする。

また今回のビジュアルやイメージムービーは、ネペンテスアメリカの協力のもと、ENGINEERED GARMENTSのすべての商品が生みだされるアトリエで撮影を行い、同コレクションの世界観を表現している。

［小売価格］2990円〜9990円

［発売日］12月5日（金）

ジーユー＝https://www.gu-global.com/jp/ja