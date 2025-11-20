中国政府が日本産水産物の輸入を事実上、停止したことで、影響が広がっています。冷え込む日中関係。日本政府の反応について、日本テレビ政治部・外務省担当の鈴木しおり記者が解説します。

■日本政府「一時的で手続き上の問題」強調

輸入が事実上、止まっている日本産の水産物をめぐっては、日本政府は再開に向けて働きかけていく考えです。

木原官房長官（20日午前）

「現在、中国側と技術的なやり取りを継続している状況」

日本政府は、輸入が停止しているのは「一時的で手続き上の問題」と説明しています。つまり「政治的な問題ではない」と捉えていて、再開に向けて技術的な問題解決に取り組む姿勢を強調しています。

ある外務省幹部は「象徴的な意味合いが強いだけで、実質的な影響は限定的だ」と話しています。

■自民党幹部「党側も冷静に対応していく」

一方、自民党内では20日、外交部会が開かれ、今後の対応について意見が交わされました。

自民党・高木外交部会長

「問題が多いからこそ意思の疎通をしっかりしていくことが必要。毅然（きぜん）とした外交姿勢、そして冷静に私たちは進んでいく必要がある」

この会議では前回、不適切な発信を行った中国の大阪総領事について、国外退去処分となる外交上の措置「ペルソナ・ノン・グラータ」を求める声も出ましたが、今回はそういった意見は出ませんでした。

ある自民党幹部は「政府だけでなく党側も冷静に対応していく」と説明しています。

■外務省幹部「長期化は避けられない」

──今後は、どういった展開になるとみられていますか？

複数の外務省幹部が「長期化は避けられない」との見方を示しています。ある政府関係者は「1週間、2週間で解決する問題ではない」と指摘しています。

また、ある外務省幹部は「対抗措置の応酬となれば、より危険な状況に陥るリスクがある」と話しています。

日本政府としては長期化も覚悟の上で、事態悪化を避けるため、中国側の出方を見極めながら、慎重に対応する方針です。