ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、11月21日から、成人式などの特別な日に最適な「ソラーロ ダークカラードレスシャツ」を全国のはるやま店舗で発売する。

「ソラーロ ダークカラードレスシャツ」は、異なる色目の糸で織りあげられた“ソラーロ生地”を採用。2色の色糸で織ることで生まれる独特の光沢感が、成人式などの華やかな場面で上品な艶を演出する。カラーバリエーションはネイビー、ワイン、パープル、ライトグレーの4色展開で、どれも晴れの日にふさわしい華やかさを持ちながら、大人の男性らしい落ち着きも兼ね備えている。

襟型は、トレンド感のある小ぶりなボタンダウンと、首回りをすっきりと見せるセミワイドの2種類を用意。どちらも首元をシャープに魅せる効果があり、フォーマルな装いを一層引き立てる。シンプルな見た目ながら、襟裏にはさりげなく植物柄（ボタニカル）を採用し、おしゃれ心をくすぐるアクセントになっている。

綿50％・ポリエステル50％の形態安定加工を施した生地を使用しており、特別な日の前後も手軽に手入れできる。

［小売価格］4990円（税別）

［発売日］11月21日（金）

はるやま商事＝https://haruyama.jp