おうちでも可愛くいたい♡ 【なごみ】が教える「女子力が上がるアイテム」って？
令和のハッピーガール代表で恋の成功者であるなごみさんがRayに登場！そこで今回は、なごみさん直伝の「恋に効くアイテム」をお届けします。女子力を上げたいときのアイテムや、おうちのなかでも可愛くいるために意識していることなどをたっぷり語ってもらいました♡
なごみ的コイに効くもの
おしゃれだったり、メイク、体づくりなど。なごみ流の恋を引き寄せるキーワードは、意外とシンプルなものばかりなんだとか♡ ぜひマネしてみて！
Point バナナ
「デートや撮影など、朝からむくみをしっかり流したい日は、バナナの出番♡
むくみを流してくれるだけじゃなくて、おなかにたまるし体にもいいし、サッと食べられる。恋する乙女の味方だと思っています（笑）」
Point レースのアイテム
「レースを身につけると女子力が上がる気がして、デートのときはよく取り入れています。全部がレースというよりもポイント使いにするとオトナ可愛くていい感じ♡」
Point ヒールの靴
「私のなかでヒールって、女子力を上げたいときや気あいを入れたいときにはくもの。ヒールをはくだけで気持ち的にスイッチが押される感覚になるっていうか♡
だから恋愛だけじゃなくて、お仕事のとき衣装に着替えてヒールに足を入れるだけで気持ちが切り替わるんですよね。ヒール＝自信につながるアイテムだと思います」
Point 部屋着
「おうちでもなるべく可愛くいられるよう、部屋着にもこだわるようにしています。毎日じゃなくてがんばれるときだけ（笑）。
ヘアクリップで髪をラフにまとめるだけでも雰囲気が変わるのでオススメです♡」
なごみ
なごみ●2000年3月2日生まれ、兵庫県出身。カップルYouTuberの先駆け的存在で、昨年秋『なこなこチャンネル』のこーくんとめでたく結婚。
現在は、モデルやコスメプロデュースなど、幅広い分野で活躍中。
撮影／須江隆治（See）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／福岡玲衣（Ｗ）取材・文／アンドウヨーコ
Ray編集部 編集長 山本八重