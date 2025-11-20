ロイヤルグループが展開する天丼・天ぷら専門店「天丼てんや」は、11月24日から、予約限定・数量限定販売の「年越し天ぷら」3商品の予約受付を各店で開始する。なお、予約は店頭での注文に限る。ネット注文やデリバリー注文はない。

天丼てんやの「年越し天ぷら」は、30年以上にわたり販売する大晦日限定商品で、一年を締めくくる年越しの食卓のお供として好評を得ている。今年も、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、生そば、そばつゆが付いた盛合わせパック「極」、「寿」と、「天然大海老2本」の計3商品を販売する。



「極（きわみ）」

「極（きわみ）」は、「天然大海老」、「海老」、「ずわい蟹」、「なす」に加え、「一本穴子」、柔らかな身で淡白な味わいの尾付きの「レンコ鯛」、凝縮された旨みとふっくらとした身の播磨灘産「小牡蠣」、空洞のある形から見通しがきき、未来が明るくなるといわれ縁起の良い「れんこん」を各2個ずつ入れた、豪華食材と野菜の天ぷらを贅沢に楽しめる4人前目安のプレミアムパック。



「寿（ことぶき）」

「寿（ことぶき）」は、定番の「海老」が4本、「いか」、柔らかな身で淡白な味わいの尾付きの「レンコ鯛」、凝縮された旨みとふっくらとした身の播磨灘産「小牡蠣」、縁起が良いといわれ年越しにぴったりの「れんこん」、ふんわりやさしい甘みの「厚焼き玉子」、国産の「海苔天」などの天ぷらを各2個ずつ入れた、多彩な味わいを楽しめる2人前目安のバラエティパックとなっている。



「天然大海老2本」

さらに、食べ応えのある「天然大海老」天ぷらの2本パックも用意した。「寿」と「天然大海老2本」の組み合わせなど、年越し天ぷらをより豪華にする追加の一品としてもおすすめ。今年の締めくくりに是非、てんやの天ぷらで至福のひとときを楽しんでほしい考えい。

［小売価格］

極（きわみ）：4600円

寿（ことぶき）：2900円

天然大海老2本：1200円 ※天つゆ付

（すべて税込）

［予約受付期間］11月24日（月）〜12月29日（月）まで

［店頭引き渡し日］12月31日（水）11:00〜20:00（持ち帰り専用）

※引き渡し時間、営業時間は、店舗によって異なる場合がある

天丼てんや＝https://www.tenya.co.jp