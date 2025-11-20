約280万円！ トヨタ「ハイラックス」のライバル“いすゞ新”「D-MAX」発表！ 新デザイン採用の「圧倒的“迫力顔”モデル」泰国に登場

THE ONE & ONLY！

いすゞのタイ法人は2025年10月22日、1トン積みピックアップトラック「D-MAX」のに改良モデルに新たなキャッチコピー「THE ONE & ONLY」を付けて発表しました。

トヨタ「ハイラックス」のライバル！

D-MAXは2002年の初代デビュー以来、アジア、欧州、中東、アフリカ、中南米、オセアニアなど、100か国以上の国と地域で販売されているグローバル戦略車です。現行モデルは3代目にあたり、2019年のフルモデルチェンジを経て登場しました。

【画像】超カッコいい！ これが約280万円！ トヨタ「ハイラックス」のライバル“いすゞ新”「D-MAX」です！（77枚）

1トン積みピックアップトラックの世界最大市場の一つであるタイでは、競合車であるトヨタ「ハイラックス」とで同市場の大半を占めています。

ボディタイプはシングルキャブ、エクステンドキャブ、ダブルキャブの3モデルで、商用仕様からスポーツ仕様まで、バリエーションに富んだラインナップを形成しています。

今回、「THE ONE & ONLY」を掲げて発表された改良モデルは、エクステリアにおいてフロントグリル、フォグライトまわりのガーニッシュ、テールランプが新しいデザインに変更され、ボディカラーのラインナップには新色のマットグレーが追加されました。

また、最上級グレード「V-CROSS」では、ホイールが18インチの専用ブラックデザインとなっており、より精悍な印象を強めています。

インテリアでは、床下透過映像も表示できる360度パノラミックビューモニターや、COOLMAX素材を使用したツートーンカラーシートなどが設定されました。

車載カメラおよびセンサーの検知範囲を従来より拡大するなど、ADAS（先進運転支援システム）のアップデートも図られ、安全性能が一段と向上しています。

価格は、シングルキャブが59万5000バーツ（約280万円）から、エクステンドキャブが66万8000バーツ（約310万円）から、ダブルキャブが74万9000バーツ（約350万円）からとなります。