女性が働きやすい職場づくりを進めようと、広島市で生理痛を疑似体験するセミナーが開かれました。



■参加者

「いたたたた！」「おぉお～！」



■塚原美緒 キャスター

「みなさん今、下腹部に電極パッドをつけています。生理痛を疑似体験しているんです」



広島市と総合人材サービスのマイナビが共同で開催した、女性が働きやすい職場づくりを推進するセミナーです。会場には県内企業の人事担当者を中心とした16人が集まり、女性の健康課題について学びました。





■参加者「しんどいだろうなっていう。仕事はちょっと僕だったら休みたいですって言う。正直言いたい状態かなと思いました」Q仕事パフォーマンスについて■参加者「普段が10だとしたら、（生理痛があると）1か2くらい。これが毎日続くってなると大変なんだなっていうのが改めて感じました」■マイナビ メディカル事業部 大城戸菜月 さん「相手の背景を考えられるような職場が広がっていくといいかなと思っております」セミナーは今後2回開催される予定で、女性の管理職登用や育児や介護との両立について学ぶということです。【2025年11月20日放送】