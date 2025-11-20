日本ケンタッキー・フライド・チキンは、全国のケンタッキーフライドチキン（以下、KFC）店舗で、期間限定「ウィンターバーレル」を、11月26日から期間限定で販売する。

年の瀬を感じるこの季節、大人数での集まりや1年の頑張りへのご褒美にぴったりな、冬季限定の大容量商品「ウィンターバーレル」を販売する。



「ウィンターバーレル 10ピース」

「ウィンターバーレル」は、KFCでしか味わえない唯一無二の「オリジナルチキン」をバーレル（「バーレル」はKFC独自の樽型パッケージ）にたっぷり詰め、好きなサイドメニューと自由に組み合わせられるボリューム満点の商品となっている。選べるサイドメニューは、「ポテト（S）」「ビスケット」「カーネルクリスピー」「チョコパイ」「コールスロー（S）」の5種類。容量は気分やシーンに合わせて選べるよう、「ウィンターバーレル10ピース」と「ウィンターバーレル12ピース」の2種類を用意した。



「ウィンターバーレル 12ピース」

「ウィンターバーレル」に含まれるKFCの看板商品「オリジナルチキン」は、KFC独自の認定資格「チキンスペシャリスト」を持つ従業員のみが調理。資格取得後も毎年試験を受け、日々知識と技術を磨くことで、いつでもどの店舗でも変わらない、ふっくらジューシーで唯一無二なおいしさを実現している。

KFCのこだわりが詰まったメニューを、期間限定で最大1270円（単品積上げ価格との差額）おトクに楽しめる「ウィンターバーレル」。この機会にぜひ、近くのKFC店舗で購入してほしい考え。

［小売価格］

ウィンターバーレル 10ピース：3490円（単品積上げ価格 4550円）

ウィンターバーレル 12ピース：4190円（単品積上げ価格 5460円）

（すべて税込）

［発売日］11月26日（水）

日本ケンタッキー・フライド・チキン＝https://japan.kfc.co.jp