スヌーピー生誕75周年　豪華愛蔵本『エッセンシャル・ピーナッツ』が12月に発売

愛蔵本『エッセンシャル・ピーナッツ 史上最高の漫画と世界的に有名なスヌーピーのすべて』（河出書房新社）が12月23日に刊行される。

【写真】復刻漫画など、全5種類の豪華特典にも注目

米国の漫画家チャールズ・M・シュルツが生み出した『ピーナッツ』。作品の生誕75周年を記念して、アメリカ本国の公式関係者が総力を挙げて編集・制作し、この11月に発売された『The Essential Peanuts by Charles M. Schulz: The Greatest Comic Strip of All Time』（Abrams ComicArts）の日本語版が早くも発売決定。

本書紙面には「エッセンシャル・ピーナッツ75選」編集委員会が厳選した総計500編近い作品を収録。各作品の解説とともに、編年体で『ピーナッツ』とシュルツの歩んだ歴史を丁寧に掘り下げ、シュルツの元アシスタントや編集者、翻訳者たちといった『ピーナッツ』関係者による書き下ろし寄稿が掲載される。

またオールカラーかつ336ページの大型豪華本は、貴重な復刻別冊漫画・復刻イラストはじめ、ここでしか入手できない全5種類の豪華特典を封入した特典ボックスとともに、シルバーに輝くケースに収納される。

本書は期間限定の刊行記念特価として、2026年3月末出荷まで12,980円（税込）で購入可能となっている（以降は税込14,080円）。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）