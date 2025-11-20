今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2025年11月21日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年11月21日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


家の中がゴタゴタすると落ち着かないかも。環境を整えよう。

11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


困った事態が発生。男性の友人にSOSすると解決策が得られそう。

10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


経済関連の本を読んでみよう。目からウロコな学びがあるはず。

9位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


誰に対しても笑顔で接すると、運気が安定してきそう。

8位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


10分でもいいので、1人の時間を確保すると運気は安定。

7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


努力しても成果が得にくい日に。ガッカリしすぎず、立て直そう。

6位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


心安らぐような出来事が。いつもの場所に行ってみて。

5位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


5人以上と10分程度ずつ会話をすると◎。収穫がたっぷりありそう。

4位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


金遣いが荒くなりそう。「ほしいから買う」は改めよう。

3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


自分を見つめ直すなら今。今後に必要なことを考えよう。

2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


専門的なことを学ぶ吉日。頭にスーッと入ってくるはず。

1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


気力がみなぎっている日。新しいことを始めるチャンス！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)