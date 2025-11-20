「江ノ島デート？！」めるる、彼氏目線なお散歩ショットに反響！ 「映画のワンシーンのよう」
モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠さんは11月19日、自身のInstagramを更新。プライベートショット？ を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】めるるの彼氏目線ショット
ファンからは「夕日にめるる美しい！」「映画のワンシーンのよう」「大人っぽい黒コーデの私服も最高」や「いい散歩コースですね」「江ノ島めるる君臨」「江ノ島デート？！」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】めるるの彼氏目線ショット
「大人っぽい黒コーデの私服も最高」めるるさんは「お散歩」とつづり、4枚の写真を投稿。オフ感のある全身ブラックのコーディネートで、夕焼けの海岸沿いを散歩する姿です。カメラから目線を外した表情は自然な印象で、まるでめるるさんとデートしているかのような気分を味わえます。
「めるるが赤着るなんて珍しい」14日の投稿では「#めるのふく」のハッシュタグを添え、私服を紹介しためるるさん。ニットのキャップとカーディガンが秋らしさを感じさせます。ファンからは「めるるが赤着るなんて珍しい」「可愛すぎて逮捕します！」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)