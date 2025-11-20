ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは２０日、草間リチャード敬太（２９）がアイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」から脱退することを発表した。

草間は１０月４日、東京・新宿区内で下半身を露出したとして、警視庁に公然わいせつの疑いで逮捕。１１月１３日に東京区検に略式起訴されていた。

同社は公式サイトで「本日１１月２０日、弊社契約タレント草間リチャード敬太が、東京簡易裁判所より略式命令（罰金１０万円）を受けたことをご報告いたします。この度は、ファンの皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを謹んでお詫び申し上げます」と謝罪。

続けて「草間リチャード敬太の今後の活動ですが、本人と深く話し合った結果、所属するＡぇ！ｇｒｏｕｐから離れることとなりました」と発表した。グループ脱退後については「しかしながら、リチャードは、引き続き弊社契約タレントとしての活動は継続してまいります」とした。

草間の近況については「今は、本人の体調が一番大切なことであり、事務所としては、彼を全力で支えていく所存でございます。どうか皆さまも、ゆっくりと見守っていただけたら大変ありがたく思います」と報告。

サイトには草間のコメントも掲載。脱退について「Ａぇ！ｇｒｏｕｐのメンバーや仕事関係でお世話になった方々、そして皆様が寄せてくださっていた期待、信頼、それらを自分の手で傷つけてしまったことが、何よりも苦しく悔しくてたまりません」と伝えた。

また「一年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です」と説明。「これからは自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています。心の病を治し、またどこかで皆様にお目にかかれるよう努力してまいります。これからも変わらずＡぇ！ｇｒｏｕｐを応援してくださいますようお願い申し上げます。改めまして、この度は本当に申し訳ございませんでした」と締めくくった。

同グループは６人のジュニアグループとして結成されるも、デビュー前に福本大晴がコンプライアンス違反で脱退。草間は２人目の脱退となる。

同社は「Ａぇ！Ｇｒｏｕｐは、これから４人のメンバーとなりますが、引き続き、Ａぇ！Ｇｒｏｕｐメンバー、草間リチャード敬太への変わらぬご支援いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします」とつづった。