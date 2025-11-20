様々な仕事を体験し、働くことの楽しさを知ってもらうイベントが長崎市の特別支援学校で開かれました。

イベントは保護者らが企画し、子どもたちとの交流も深めました。

「ワークは英語でお仕事という意味。とても楽しんでお仕事体験してほしい」

長崎大学教育学部附属特別支援学校で行われたお仕事体験「わくわくわーく」。

小学部の児童17人が働くことの楽しさを知り、社会的なマナーやルールを学びます。

今回が初めての開催で保護者たちが仕事の魅力を伝えます

この教室で行われたのは、テレビ局の仕事体験。

アナウンサーのように原稿を読んだり、

お天気キャスターやカメラマンにも挑戦します。

「11月7日から9日までの3日間に…」

（児童）「楽しかった」

「おいしそうなものをペタペタ貼ってください」

こちらの教室では、ピザ生地をイメージした皿に画用紙で作った具材を貼り付け自分好みのピザを作ります。

出来上がったピザは校長先生のもとへ

（児童 ）

「ピザです」

（校長）

「おいしそう。ありがとう」

（長崎大学教育学部附属特別支援学校小学部 篠原 裕美主幹教諭 ）

「お仕事をしている人への感謝の気持ちを改めて感じてほしいと思うし、将来働くとなった時のお仕事は楽しいという気持ちをもって学校で学んでいってほしい」

（保護者）

「（子どもたちが）小さい時から職場体験みたいにできていることはすごくありがたい。授業参観みたいに一方的に授業を見るだけではなくて保護者も関われることはすごくいい」

児童たちは楽しみながら体験し仕事への関心を深めていました。