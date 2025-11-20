◇男子ゴルフツアー ダンロップフェニックス第1日（2025年11月20日 宮崎県 フェニックスCC＝7117ヤード、パー70）

米ツアーを主戦場とし、今季国内ツアー初参戦の松山英樹（33＝LEXUS）は6バーディー、4ボギー、1ダブルボギーのイーブンパー70で回り、首位と6打差の27位だった。

練習日から乱れていたティーショットの制御に苦戦した。インから出て10番、12番とフェアウエーを取れ得られずパーオンを逃す。ここはアプローチでしのぎ、1オン可能な13番パー4でバーディーを先行させた。

それでもいい流れをつくれない。15番ではティーショットを右の木立に曲げてボギーを叩いた。その後3バーディーを奪って一時はトップに立った。しかし1打目を左ラフに曲げた7番パー4では刻んだ後の3打目がバンカーで目玉になり痛恨のダブルボギー。8番でバウンスバックの意地を見せたものの9番でも落とした。

フェアウエーキープ率は42・857％（53位）、パーオン率も61・111％（35位）に止まり「ショットが全体的にうまくいっていない。パーセーブできそうなところでパットのミスをしてこのスコアになった」と振り返り「手応えは一個もなかった」と残念そうに絞り出した。

今季初の国内ツアーで9年ぶりの9勝目を目指す。首位とは6打差ついたが、残り54ホールで十分に巻き返せる。「バーディーを6個取れたのは大きい。上もそんなに伸びていない。しっかりついていけるようにしたい」と前を向いた。