世にもおいしいブラウニー新作♡クレームブリュレ＆ティラミス登場

人気の「世にもおいしいブラウニー」シリーズから冬季限定フレーバーが登場♡2025年12月2日（火）より、全国のセブン-イレブン・ファミリーマートなどで販売開始。初登場の“クレームブリュレ”は、カスタード風味と香ばしいカラメルが絶妙に融合。昨年好評の“ティラミス”も再登場します。エレガントなパッケージで自分へのご褒美やプチギフトにもぴったりな、冬のティータイムにおすすめのスイーツです♪

新登場♡クレームブリュレ味ブラウニー



「世にもおいしいブラウニー クレームブリュレ」（198円税込213円）は、シリーズ初の冬季限定フレーバー。

まろやかなカスタード風味のブラウニー生地に、香ばしいカラメルをサンドして焼き上げ、クレームブリュレの味わいを再現しました。

しっとり食感と優しい甘みは、コーヒーや紅茶と相性抜群。全国のセブン-イレブン・ファミリーマートなど、2025年12月2日（火）より発売開始です。

冬の定番♡ティラミス味ブラウニー



「世にもおいしいブラウニー ティラミス」（198円税込213円）は、ほろ苦いコーヒー風味とまろやかなチーズのコクが魅力。

ホワイトチョコチップとマスカルポーネ風味のチップをサンドして焼き上げ、ティラミスの深い味わいを楽しめます。

しっとり食感と程よい甘さは、ブレイクタイムにぴったり。全国のコンビニで12月2日（火）から販売開始です♡

冬のティータイムは世にもおいしいブラウニーで♡



冬季限定の「世にもおいしいブラウニー クレームブリュレ」とティラミスは、しっとり食感と優しい甘みでティータイムを彩る贅沢スイーツです。

全国のセブン-イレブン・ファミリーマートなどで12月2日（火）より発売開始。自分へのご褒美やプチギフトとしてもぴったりで、寒い季節のひと息タイムに寄り添う一品。

冬のスイーツ選びは、この機会にぜひチェックしてください♡