保育士・幼稚園教諭の資格を持つ異色のグラビアアイドルでタレントの原つむぎのさんの最新デジタル写真集『SUMMER GLORY』（eye factory）の配信が22日開始です。家庭的で優しげな雰囲気とIカップバストのインパクトが同居するというギャップが大きな魅力の彼女に酔いしれてー。



【写真】メガネっ子の原つむぎさん。こちらもキュート！

身長170cmの高身長と圧巻のスタイルから“令和の最強最高ボディ”と称される原さん。2020年にデビューし、元保育士という経歴と、魅力的な関西弁で人気タレントの仲間入り。近年は俳優業にも挑戦するなど、活動の幅を広げています。



『SUMMER GLORY』は夏の熱海を舞台に、原つむぎの魅力を余すところなく捉えた意欲作。トラディショナルな和室でのしっとりとした姿、太陽の下で輝く健康的な水着ショット、そして夕暮れの港で撮影された幻想的なドレス姿まで、ページをめくるたびに異なる表情の彼女に出会えます。俳優業にも挑戦し、表現力に磨きをかける原さんの“今”が詰まった一冊です。



ロケーション撮影では、日差しが照りつける屋外でスタッフとともに日焼けをしながら過酷なロケを敢行。その甲斐あって、夏の光と影の中で彼女の魅力が一層際立つ、アーティスティックなカットが満載です。本人もお気に入りと語った夕暮れ時の幻想的なドレスショットは必見。「このままパーティーに行けるんじゃないか」と語るほど美しい衣装が、夏の終わりのノスタルジックな熱海の風景に溶け込み、見る者を惹きつけます。



原さんは「いつも応援ありがとうございます！ファンの皆さんの応援のおかげで、こうして新しい作品をお届けできることを本当にうれしく思います。今回の撮影は3日間、夏の熱海で行いました。真夏の撮影はとてもハードでしたが、みんなの苦労が詰まった素敵な作品になったと思います。ぜひ何度も見てほしいです」と喜びを語っています。



【原つむぎさんプロフィール】

はら・つむぎ 1998年1月6日生まれ 兵庫県出身 T170B101W64H100 2020年グラビア活動開始。翌年にはグラビアオブ・ザ・イヤー2021で新人賞を受賞し、2023年に1st写真集「つむと一緒」（竹書房）を発売。グラビア以外にもバラエティ番組に出演するなど幅広く活躍中。趣味：野球観戦、ダイビング、サウナ 特技：背中の柔らかさ、どこでも寝れること 最新情報は、公式X、公式Instagramともに(@haratsumugi）