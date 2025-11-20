【ヤバ義母VSメロンパンボディ嫁】ぷにぷに増量中！私を癒すのは食べ物だけ＜第7話＞#4コマ母道場
あなたはお義母さんのことを「恥ずかしい！」と感じたことはありますか？ 今回の主人公クミさんは、お義母さんが派手なウェアを着て近所をジョギングするのが恥ずかしいようです。しかしお義母さんはそれが自分の個性だからと気にする様子はありません。一方でクミさんはいつも自分のことを隠すような目立たない服を着ていて……？ お義母さんとのやりとりをとおして、クミさんは自分自身の思いと向き合うことになるのです。
第7話 どすこい認定
【編集部コメント】
クミさんはストレスを感じるたびに甘いもので解消してきたようです。ママとして子育てや仕事に励む毎日は、きっと大変なこともたくさんありますよね。甘いものを食べてほっと一息つくと、幸せな気持ちになれるのもよくわかります。母として妻として、クミさんは日々一生懸命に役目をこなしてきたはず。しかし結果として、口から入ったメロンパンはすべてぷにぷにのお肉となって蓄積されてきたのですね。
原案・ママスタ 脚本・ササミネ 編集・井伊テレ子
【編集部コメント】
