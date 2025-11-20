Aぇ! groupの草間リチャード敬太がグループを脱退することを発表した。

11月20日にSTARTO ENTERTAINMENT公式HPにて発表され、東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことを報告しお詫びした。

草間は同サイトにて「この度は、このような事態になってしまいご迷惑とご心配をおかけしてしまい、また皆様の気持ちを裏切ってしまい大変申し訳ございません。Aぇ! groupのメンバーや仕事関係でお世話になった方々、そして皆様が寄せてくださっていた期待、信頼、それらを自分の手で傷つけてしまったことが、何よりも苦しく悔しくてたまりません」とコメントしている。

今後について、事務所は「引き続き弊社契約タレントとしての活動は継続してまいります。今は、本人の体調が一番大切なことであり、事務所としては、彼を全力で支えていく所存でございます。どうか皆さまも、ゆっくりと見守っていただけたら大変ありがたく思います」とし、草間本人も「一年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です。これからは自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています。心の病を治し、またどこかで皆様にお目にかかれるよう努力してまいります」とコメントしている。

今後のAぇ! groupは4人で活動をしていく。

（文=リアルサウンド編集部）