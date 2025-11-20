¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥µ¥Ã¥«ーÃË»Ò ÆüËÜ¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç½à·è¾¡¤Ø¡ª¡¡¿ÈÄ¹190㎝ÃæÈø¤Î ¡ÈÀÞ¤êÊÖ¤·¡É ¤¬µ¯ÅÀ¤Ë
Ä°³Ð¾ã³²¤¬¤¢¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¹ñºÝÂç²ñ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢·§ËÜ¸©´Ø·¸Áª¼ê¤¬2¿Í¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«ーÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬¡¢½à¡¹·è¾¡¤òÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Â¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î¸½ÃÏ¥ê¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£
µ¼Ô¡Ö¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥«ー¶¥µ»¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¤ÎJ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÍ½Áª¤ò2¾¡1Ê¬¤ÇÄÌ²á¡£¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±º£Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤ÈÂÐÀï¡¢ÅòÌîÁª¼ê¡¦ÃæÈøÁª¼ê¤È¤â¤ËÀèÈ¯¤Ç¤¹¡×
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥«ーÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¥Áー¥à¥¤¥í¥ó¥Ç¥ë·§ËÜFC½êÂ°¡¢È¬Âå»Ô½Ð¿È¤ÎÅòÌîÎ°À¤¡Ê¤æ¤Î¡¦¤ê¤å¤¦¤»¤¤¡ËÁª¼ê¤È·§ËÜ»Ôºß½»¡¦ÃæÈøÍª¿Í¡Ê¤Ê¤«¤ª¡¦¤æ¤¦¤È¡ËÁª¼ê¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£
ÅòÌîÁª¼ê¤Ï´ë¶È¤È¥¢¥¹¥êー¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ë¥Ç¥Õ¥µ¥Ã¥«ーÎ±³Ø¤·¤¿·Ð¸³¤â»ý¤Ä¥×¥ìー¥äー¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤ÎÃæÈøÁª¼ê¤ÏÆóµé·úÃÛ»Î¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤Ê¤¬¤éÂåÉ½Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ï4¥Ð¥Ã¥¯¡£¥»¥ó¥¿ー¥Ð¥Ã¥¯¤òÅòÌîÁª¼ê¤ÈÃæÈøÁª¼ê¤Î·§ËÜ¸©¥³¥ó¥Ó¤ÇÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Õ¥µ¥Ã¥«ー¤Ï¡¢5¿Í¤Î¿³È½Á´°÷¤¬´ú¤ò»ý¤Á¡¢Å«¤È¹ç¤ï¤»¤Æ»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
»î¹ç¤ÏÁ°È¾11Ê¬¡¢¥Õ¥êー¥¥Ã¥¯¤«¤é¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾14Ê¬¡¢ÆüËÜ¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¡¢¥³ー¥Êー¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¡£
¥·¥çー¥È¥³ー¥Êー¤«¤é¥Õ¥¡ー¥µ¥¤¥É¤Ø¤Î¥¯¥í¥¹¥Üー¥ë¡¢¤½¤ì¤ò¿ÈÄ¹190cm¤ÎÃæÈøÁª¼ê¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¸å¡¢²¬ÅÄÂóÌé¡Ê¤ª¤«¤À¡¦¤¿¤¯¤ä¡ËÁª¼ê¤¬±¦Â¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥´ー¥ëº¸¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
ÃæÈøÁª¼ê¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÆüËÜ¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸åÈ¾35Ê¬¡¢À¾ÂçÊå¡Ê¤Ë¤·¡¦¤À¤¤¤¹¤±¡ËÁª¼ê¤Î¥´ー¥ë¤ÇµÕÅ¾¤·¤¿ÆüËÜ¤¬½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÈøÍª¿ÍÁª¼ê¡Ê24¡Ë¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥»¥Ã¥È¥×¥ìー¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÃç´Ö¤Ë¥Ñ¥¹¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
ÅòÌîÎ°À¤Áª¼ê¡Ê25¡Ë¡Ö¹â¤µ¤ÏÃæÈøÁª¼ê¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¤¢¤È¤ÏÁ´Éô¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¼¡¤Î»î¹ç¤â¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
