¡ÖCanCam¡×´ÇÈÄ¥â¥Ç¥ë¤«¤é½õ»º»Õ¤Ø¡Ä41ºÐà¥¢¥Õ¥ê¥«Ë¬Ìäá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö´í¸±¤ÊÃÏ°è¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê¤´·Ð¸³¡×¡ÖÌµ»ö¤Êµ¢¹ñ¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×
41ºÐÆÁß·Ä¾»Ò¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡2000Ç¯Âå¤Ë¡ÖCanCam¡×´ÇÈÄ¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÆÁß·Ä¾»Ò(41)¤Î¶á±Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÇÁÇÅ¨¤ÊÊý¡¹¤È¡£Ë¬ÌäÃÏ¤Ï¥é¥´¥¹¤È¿å¾åÅÔ»Ô¥Þ¥³¥³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ÎÊì»ÒÊÝ·ò¤Î¸½¾õ¤ò»ë»¡¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÊì»ÒÊÝ·ò²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤ÎÊì»ÒÊÝ·ò²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢°Û¤Ê¤ë¥ì¥¤¥ä¡¼¡¢Îò»Ë¤ÈÊ¸²½¤Î¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡Ä°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÁÐÊý¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ÈÊâ¤ß´ó¤ê¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Ë¹Ô¤«¤ì¤¿º¢¤«¤é¾¡¼ê¤Ë±þ±ç¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¼ÂºÝ¤ËÉë¤¯¤³¤È¤ÏÍ¦µ¤¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÌµ»ö¤Êµ¢¹ñ¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö´í¸±¤ÊÃÏ°è¤Ç¤Îµ®½Å¤Ê¤´·Ð¸³¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¿·¤¿¤Ê¸æ³èÌö¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÁß·¤Ï2001Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£04Ç¯¤«¤é11Ç¯(3·î¹æ)¤Þ¤Ç¡ÖCanCam¡×(¾®³Ø´Û)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£10Ç¯¤ËÅö»þ¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿À¾²¬¹ä¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¤¬14Ç¯¤ËÎ¥º§¡£16Ç¯¤Ë1ºÐÇ¯¾å¤Î°ìÈÌÃËÀ¤ÈºÆº§¤·¤¿¡£12Ç¯¤Ë¥â¥Ç¥ëÉüµ¢¸å¡¢13Ç¯¤Ë´Ç¸îÂç³Ø¤ØÆþ³Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢À»Ï©²Ã¹ñºÝÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ø¿Ê³Ø¤·½õ»º³Ø¤òÀì¹¶¡£20Ç¯¤Ë½¤Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é▶ÆÁß·Ä¾»Ò¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢Ë¬Ìä¥·¥ç¥Ã¥È