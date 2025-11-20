¡ÖÂç¤¤á¤Ç¤¹¡×à¤É¤¹¥³¥¤»³·Ááº´Æ£¿¿Í¥¥¢¥Êà¥µ¥¤¥º¸ø³«á¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤ó¤´¤¤¤Ã¡ª¡×¡Ö¥ä¥Ð¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼»³·Á(TUY)¤Îº´Æ£¿¿Í¥(¤Þ¤Ò¤í)¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÊüÁ÷Á°¤Îà¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°á¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢N¥¹¥¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÂåÂÇ¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿ ¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ÎÂåÂÇ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢´Ö°ã¤¨¤ÆÍ§Èþ¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡¢½Ð±é»þ¤Ë´Ö°ã¤¨¤Æº´Æ£Í§Èþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£¡ÖÂ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¡¢Æ±¤¸24.5¡ªÂç¤¤á¤Ç¤¹¡×¤È°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ëº´Æ£Í§¥¢¥Ê¤â¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹ ¤Þ¤¿Íú¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤´¤á¤ó¤Í»ä¤Î¤âÍú¤¤¤Æ¤Í¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥ä¥Ð²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡ª¡×¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ëºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¡Ö¤á¤ó¤´¤¤¤Ã¡ª¡×¡ÖÂåÂÇ¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤¹¥³¥¤»³·ÁÇÒ¸«¤·¤Þ¡¼¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡º´Æ£¿¿¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥æ¡¼»³·Á¤ØÆþ¼Ò¡£º´Æ£Í§¥¢¥Ê¤Ï25Ç¯Æþ¼Ò¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥í¡¼¥«¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤ä¤Ãshow!¤Þ¤«show!¤É¤Ã¤³¤¤show! ¤É¤¹¥³¥¤¤ä¤Þ¤¬¤¿¡×¤òÃ´Åö¡£