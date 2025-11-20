¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ½Ð±é¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ý¯°æ¤â¤â(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@sakurai_momo_¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç

Snow Man¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¡Ö¤¹¤²¤§¤¾¡×¤ÈÉ¾²Á

¡¡½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ä«¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¡£­àÁ¯Îõ¤ÊÄÞº¯­á¤ò»Ä¤·¡¢SNS¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡18Æü¡¢Ê¿ÆüÄ«¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×(TBS)¤Ë¥²¥¹¥È¤Ç½é½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ(ÂçÊ¬¸©½Ð¿È)¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë12¿ÍÁÈ½÷À­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡âME¡×(¥Î¥Ã¥È¥¤¥³¡¼¥ë¥ß¡¼)¤ÎÝ¯°æ¤â¤â(21)¡£

¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª¤­¤å¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î°§»¢¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤ÎÅ¬±þÎÏ¤ò¸«¤»¤¿Ý¯°æ¡£¶¦±é¤·¤¿ÃËÀ­¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSnow Man¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼º´µ×´ÖÂç²ð¤â¡¢X¤Ç¡Ö¤â¤â¤­¤å¤ó¤Ï¤¹¤²¤§¤¾(¥¬¥Á)¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¤ÇÝ¯°æ¤â¤â¤¬ÌµÁÐ¤·¤Æ¤¿¤ÎºÇ¹â¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ë¥Ð¥ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ª¤¤¤ª¤¤ ¤¹¤´¤¤ ¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¤Æ¤­¤¿¤Ç¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¥¢¥¤¥É¥ëÍè¤¿¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡£¤â¤â¤­¤å¤ó¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡Ä¤¹¤´¤¤¤¾¤³¤Î»Ò¡Ä ¡×¡Ö¿À²ó¥ì¥Ù¥ë¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£