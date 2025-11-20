大分市佐賀関で170棟以上、4万8900平方mが焼けた火事は、海沿いの住宅密集地で起きました。

【写真を見る】大分・佐賀関の大規模火災『住宅密集×海沿い』地域は熊本にも… “家同士は近いし古くて木造” 他人事ではない火事への備え

住民「すごかったよ」「火の勢いが強い、風が一番悪い時だ」

家屋が密集した地域で、海からの風も燃え広がった要素の一つとされています。

熊本県内にも、もちろん佐賀関に似た環境の地域が少なくありません。そのひとつが熊本市西区河内町です。海に面した地区に家屋が密集しています。

「家は近いし古いし木造」

河内町の住民にとって佐賀関の火事は他人事ではありません。

河内町の住民「ちょうどすり鉢状になっているから、火事が起きたら燃えてしまう」

集落を歩いてみました。

記者「集落は住宅が密集しています、住宅の間の道は軽乗用車が1台通れるほど」

また家と家の間が狭いところもありました。

河内町の住民「家は近いし古いし木造だし、下から風が来るなら一辺だ」



――大分の火事で心配な気持ちは？

河内町の住民「あります。外出する時は火にすごく気を付ける」

住宅密集地で火事を起こさないために、熊本市消防局は家の周辺に燃えやすいものを置かないことを呼びかけ、日頃の取り組みを進めてほしいと話します。

「小さなことでも油断しない」

熊本市消防局予防課 本田啓二さん「時には消防団や自主防災組織と連携をとり、消火訓練や避難訓練を実施することが効果的です」

そして、心構えについても

本田さん「当たり前のことをしっかりやって、絶対に火事を起こさないという心がけが一番重要」

例えば、

・コンロやストーブから離れる時は必ず消す

・暖房器具の近くに燃えやすいものを置かない

・たこ足配線はしない

・寝たばこはしない

などです。

本田さんは「小さなことでも油断しないように」と話していました。