民間企業などを狙った不正アクセスなどのサイバー犯罪が後を絶ちません。AIを使った攻撃など手口が巧妙化する中、県警と県情報セキュリティ協議会がタッグを組んで被害拡大の防止を目指すことになりました。



20日、県警本部では協定の締結式が開かれ、県警の上村国彦生活安全部長と県情報セキュリティ協議会の中村洋理事長が協定書に署名しました。



県情報セキュリティ協議会は2025年4月に設立され、サイバー犯罪の防止やICTリテラシーの向上を目的とした啓発活動などを行っています。





協定を結ぶことでサイバーセキュリティ対策に関する情報共有を行うほか、相談や支援体制の強化、被害拡大の防止を目指すということです。(県情報セキュリティ協議会・中村洋理事長)「攻撃が先鋭化していてAIを使った攻撃なども出てきているので、防御する方もより防御力を高めなければならないと思う」(県警本部サイバー犯罪対策課・田中浩二理事官)「サイバーセキュリティ対策の意識の向上と、サイバー事案があった際、被害が潜在化しないように通報してもらうことを目指している」警察によりますと、県内で2025年検挙されたサイバー犯罪は10月末時点で120件。相談件数は2423件に上るということです。警察は、メールに添付されたURLを安易にクリックしないよう注意を呼びかけています。