ムロツヨシ＆佐藤二朗が“幕末流”劇場マナーCMに登場 山田孝之もナレーションで参戦
ムロツヨシと佐藤二朗がダブル主演を務める映画『新解釈・幕末伝』（12月19日公開）の劇場マナーCMが、あす21日から全国のイオンシネマで上映されることが決定した。ナレーションには山田孝之も参加し、映画本編さながらの“超幕末喜劇”な世界観で、笑いながら鑑賞マナーを学べる映像となっている。
【動画】映画『新解釈・幕末伝』劇場マナーコラボCM
本作は、福田雄一監督が史実に基づきつつ大胆な“新解釈”で幕末を描く超娯楽作。坂本龍馬をムロ、西郷隆盛を佐藤が演じ、山田、広瀬アリス、岩田剛典、松山ケンイチ、賀来賢人、染谷将太、勝地涼、矢本悠馬、倉悠貴、山下美月、小手伸也、高橋克実、市村正親、渡部篤郎らが出演する。
今回のマナーCMでは、映画を撮影するために写真機を構える龍馬に西郷が「それはダメでごわす！」と注意したり、光る機器の操作が厳禁な場内で火打石をこすって光をつけようとする西郷に「そんなにやっても光らないから」と龍馬がツッコミを入れたりと、息ピッタリの掛け合いを披露。「もしも坂本龍馬と西郷隆盛が現代の映画館で鑑賞していたら？」という本作らしいユーモアに満ちた内容となっている。
ナレーションを務める山田は、本編で長州藩の志士・桂小五郎を演じており、“本作に欠かせない3人”が映画館マナーを指南する特別映像が実現した。
この劇場マナーCMは全国のイオンシネマのほか、東宝公式YouTubeチャンネルでも視聴できる。
