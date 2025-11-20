草間リチャード敬太、Aぇ! group脱退の決断にファン「今はゆっくり休んで」「絶対幸せになって」
5人組グループ・Aぇ! group の草間リチャード敬太がグループから脱退することが20日、所属するSTARTO ENTERTAINMENTが発表された。活動休止が続く中での発表にファンからはさまざまな声が寄せられた。
【写真】公開延期に…草間リチャード敬太が出演する映画
STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトでは、 「お知らせ」と題した文書が掲載され、草間が、東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことを報告。続けて、「草間リチャード敬太の今後の活動ですが、本人と深く話し合った結果、所属するAぇ! groupから離れることとなりました。しかしながら、リチャードは、引き続き弊社契約タレントとしての活動は継続してまいります」と伝えられた。
またグループ脱退の一方で、事務所には継続して所属することも伝えられた。また草間自身もコメントを寄せ、「これからは自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています。心の病を治し、またどこかで皆様にお目にかかれるよう努力してまいります」と記した。
今回の発表にファンからは「療養してまた帰っておいで」「メンバーも辛いだろうなぁ」「今はゆっくり休んで」「やっぱり脱退なのかー」「リチャくん、絶対幸せになってね」「時間はかかるだろうけど 笑顔で心穏やかに過ごせる日が来ますように」との声が寄せられている。
草間は10月4日早朝に東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕され、6日に留置先から釈放された。これを受け所属するSTARTO ENTERTAINMENTは草間の活動を休止を発表していた。
Aぇ! groupは2019年2月に草間のほか末澤誠也、正門良規、小島健、福本大晴、佐野晶哉で結成。デビュー前には福本がコンプライアンス違反で脱退。その後、ソロアーティストとして活動している。グループとしては2024年5月15日にシングル「《A》BEGINNING」でCDデビュー。
【写真】公開延期に…草間リチャード敬太が出演する映画
STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトでは、 「お知らせ」と題した文書が掲載され、草間が、東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことを報告。続けて、「草間リチャード敬太の今後の活動ですが、本人と深く話し合った結果、所属するAぇ! groupから離れることとなりました。しかしながら、リチャードは、引き続き弊社契約タレントとしての活動は継続してまいります」と伝えられた。
今回の発表にファンからは「療養してまた帰っておいで」「メンバーも辛いだろうなぁ」「今はゆっくり休んで」「やっぱり脱退なのかー」「リチャくん、絶対幸せになってね」「時間はかかるだろうけど 笑顔で心穏やかに過ごせる日が来ますように」との声が寄せられている。
草間は10月4日早朝に東京・新宿区で下半身を露出したとして警視庁に逮捕され、6日に留置先から釈放された。これを受け所属するSTARTO ENTERTAINMENTは草間の活動を休止を発表していた。
Aぇ! groupは2019年2月に草間のほか末澤誠也、正門良規、小島健、福本大晴、佐野晶哉で結成。デビュー前には福本がコンプライアンス違反で脱退。その後、ソロアーティストとして活動している。グループとしては2024年5月15日にシングル「《A》BEGINNING」でCDデビュー。