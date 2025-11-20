安倍元首相が銃撃され殺害された事件の裁判員裁判で、山上徹也被告の被告人質問が始まりました。「（自分は）生きているべきではなかった」と法廷で語りました。

山上徹也被告は3年前、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われ、母親が世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”に多額の献金をした影響が裁判の大きな争点になっています。

20日から始まった被告人質問の冒頭で、山上被告は「（自分は）生きているべきではなかったと思います。このような結果になってしまい大変ご迷惑をおかけしていますので」と話し、証人尋問で法廷に立った母親や妹に対しても「つらい思いをさせてしまった」などと語りました。

また、母親の献金で家庭が困窮したことについて、「実際に食べるものがない状況になってしまって、家族として助けるしかないので、旧統一教会に自分が間接的に利用されていると思っていた」と述べました。

さらに、高校の卒業アルバムで「将来の夢の欄には何と書いたか」と聞かれると「石ころ、と覚えています。ろくなことがないだろうという意味です」と答えました。