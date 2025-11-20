桜田ひより＆吉川愛、“ハリー・ポッター”スタジオツアー東京のアンバサダー就任「柱に飛びつきました！」
俳優の桜田ひより、吉川愛が20日、「ワーナーブラザーススタジオツアー東京 ーメイキング・オブ・ハリー・ポッター」で行われた、アンバサダーお披露目イベントに登場。開業初のアンバサダーに就任したことが発表された。
【写真】お似合いです！ローブを着て魔法をかける桜田ひより＆吉川愛
大広間に設置された特設ステージに登場した2人。桜田は「普段の大広間と雰囲気が変わっていて、クリスマスならではの演出にワクワクしています！」とにっこり。吉川は「入った瞬間に大広間にキャンドルが浮いていて、映画で見ていた通りだ！と思ってテンションが上がりました！」と喜んだ。
アンバサダー就任には「とにかく喜びに満ちあふれて、大好きな世界観で愛ちゃんと一緒に務められるということを聞いてとにかくうれしかったです。この日を待ちわびてました」と桜田。
一方、吉川は「柱に飛びつきました！」と喜びを爆発させたといい、「結構太めの柱に抱き着いて（笑）。ちょっと前まで、『ハリー・ポッター』の新作グッズが出ているかなとかマネージャーさんと話していたりしたので、本当にうれしくて。まさかクリスマスのこの点灯式に足を運べたことが光栄でありがたいなと思いました」と笑顔を浮かべた。
映画『ハリー・ポッター』シリーズの制作の裏側を体験できる施設「ワーナーブラザーススタジオツアー東京 メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、来年1月12日までクリスマス特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を開催。映画の中で描かれた魔法界のクリスマスが表現されている。
