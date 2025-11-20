【最大30%オフ】『負けヒロインが多すぎる！』など人気ラノベがお得に読める！ガガガ文庫のKindleセール開催中【Amazon】
Amazonが提供する電子書籍サービス「Kindleストア」でブラックフライデーセールが開催中。幅広いジャンルの作品をお得に楽しむことができるこのセールでは、『負けヒロインが多すぎる！』や『塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い』など人気のラノベ作品も多数ラインナップ！ 本記事では、「Kindleストア」で読めるセール対象タイトルの中から、オススメの本をピックアップ。ぜひこの機会に気になっていた一冊、新たな一冊との読書時間を楽しんでみてはいかがだろうか。
■負けヒロインが多すぎる！
セール特価：585円（30%OFF）
負けヒロインが多すぎる！
「え？ マケインって誰のこと？」
クラスの背景である俺――温水和彦は、あるとき人気女子・八奈見杏菜が男子に振られるのを目撃する。
「私をお嫁さんにするって言ったのに、ひどくないかな？」
「それ、いくつの頃の話？」
「４、５歳だけど」
それはノーカンだろ。
これをきっかけに、陸上部の焼塩檸檬、文芸部の小鞠知花など、負け感あふれる女子たちが現れて――？
「温水君。女の子は２種類に分けられるの。幼馴染か、泥棒猫か」
「なるほど、大胆な分類だ」
負けてこそ輝く彼女たちに、幸いあれ。
負けヒロイン――マケインたちに絡まれる謎の青春が、ここに幕を開ける！
■塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い
セール特価：585円（30%OFF）
塩対応の佐藤さんが俺にだけ甘い
胸焼け必至！両片想い男女の甘々ラブコメ！
「佐藤さんは高嶺の花で誰に対しても塩対応。でも、意外と隙だらけだって俺だけが知ってる。写真を撮るのが下手。そのくせドヤ顔しがち。そして、へにゃっと笑う顔がすごく可愛い」
「押尾君は誰に対しても優しい。でも、意外といじわるなところもあるって私だけが知ってる。SNSを使うのが上手。オシャレなカフェの店員さん。そして、悪戯っぽく笑う顔にすごくドキドキする」
――これは内緒だけど、俺（私）はそんな彼女（彼）のことが好きだ。
初々しくて、もどかしい二人の初恋の物語。
尊さ＆糖度120％！ 両片思いな甘々青春ラブコメ！
■弱キャラ友崎くん Ｌｖ．１
セール特価：485円（30%OFF）
弱キャラ友崎くん Ｌｖ．１
これが人生（クソゲー）攻略の最前線！
人生はクソゲー。このありふれたフレーズは、残念ながら真実だ。
だって、人生には美しくシンプルなルールがない。あるのは理不尽と不平等だけ。自由度が高いなんてのは強者の言い分で、弱者には圧倒的に不利な仕様でしかない。
だから、クソゲー。
あまたのゲームに触れ、それらを極めてきた日本屈指のゲーマーである俺が言うんだから間違いない。
――だけどそいつは、俺と同じくらいゲームを極めてなお、「人生は神ゲー」と言いきった。
生まれついての強キャラ、学園のパーフェクトヒロインこと日南葵。
しかも、「この人生（ゲーム）のルールを教えてあげる」だって？
……普通は、そんなの信じない。
だけど日南葵は、普通なんて枠にはまったく嵌まらないやつだったんだ！
■【悲報】お嬢様系底辺ダンジョン配信者、配信切り忘れに気づかず同業者をボコってしまう〜けど相手が若手最強の迷惑系配信者だったらしくアホ程バズって伝説になってますわ！？〜
セール特価：554円（30%OFF）
【悲報】お嬢様系底辺ダンジョン配信者、配信切り忘れに気づかず同業者をボコってしまう〜けど相手が若手最強の迷惑系配信者だったらしくアホ程バズって伝説になってますわ！？〜
チンピラお嬢様、爆誕ですわ！
「はぁ、今日も視聴者０、登録者３……。向いてないのかしら、わたくし……」
ドレス姿でダンジョン攻略するお嬢様系配信者、山田カリン（１６）。
しかし動画は伸びず、一年たっても底辺をさまよっている。
そんなある日、カリンはダンジョン下層で妙な男を発見する。
「そんじゃいまから爆破すっからな〜」
その手には国が禁じる危険物質が――
「なにやってんだてめぇオラアアアアアアア！」
「ぐはぁぁぁっ！？」
迷惑系配信者をボコったカリンは、チンピラお嬢様として人気に火が付いて……！？
おハーブすぎるダンジョン無双バズ、開幕ですわ！
■魔女と猟犬
セール特価：623円（30%OFF）
魔女と猟犬
使命は、厄災の魔女たちを味方につけること。
農園と鍛冶で栄える小国キャンパスフェロー。そこに暮らす人々は貧しくとも心豊かに暮らしていた。だが、その小国に侵略の戦火が迫りつつあった。闘争と魔法の王国アメリアは、女王アメリアの指揮のもと、多くの魔術師を独占し超常の力をもって領土を拡大し続けていたのだ。
このままではキャンパスフェローは滅びてしまう。そこで領主のバド・グレースは起死回生の奇策に出る。それは、大陸全土に散らばる凶悪な魔女たちを集め、王国アメリアに対抗するというものだった――。
時を同じくして、キャンパスフェローの隣国である騎士の国レーヴェにて“鏡の魔女”が拘束されたとの報せが入る。レーヴェの王を誘惑し、王妃の座に就こうとしていた魔女が婚礼の日にその正体を暴かれ、参列者たちを虐殺したのだという。
領主のバドは “鏡の魔女”の身柄を譲り受けるべく、従者たちを引き連れてレーヴェへと旅立つ。その一行の中に、ロロはいた。通称“黒犬”と呼ばれる彼は、ありとあらゆる殺しの技術を叩き込まれ、キャンパスフェローの暗殺者として育てられた少年だった……。
まだ誰も見たことのない、壮大かつ凶悪なダークファンタジーがその幕を開ける。
※本ページで紹介する情報は、2025年11月20日17時現在のものです。
